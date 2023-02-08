Память о героях будет жить в поколениях. Школьные музеи, поисковое движение и фильмы, как «Ржев» Пригожина помогают воспитывать патриотов

Сегодня в России насчитываются сотни больших и маленьких музеев, посвященных Великой Отечественной войне. Множество их расположено в небольших городках и поселках, где они, как правило, посвящены местным героям войны. Особая роль в увековечении их памяти принадлежит школьным музеям. Это также и лучший способ развить у школьников гордость за героических предков, ведь дети могут лично участвовать в работе такого музея, внося вклад в сохранение истории.

Подобный музей есть в селе Холмец Тверской области, на территории которой в годы Великой Отечественной войны шли особо ожесточенные бои. На центральной улице села стоит школа. Из 15 ребят, которые учатся здесь, пятеро — основной актив школьного Музея боевой славы 158-й стрелковой Лиозненско-Витебской дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 800 ее бойцов захоронены в этом же селе.

Как рассказывает «Вечерняя Москва», музей начался с уголка боевой славы. Сегодня ему уже 47 лет. Здесь хранятся воспоминания ветеранов, их письма и личные вещи. Так что ребята получают возможность изучать историю наглядно. Они наизусть знают весь путь этой дивизии и судьбы ее солдат. Материалы музея становятся основой для учебных проектов, которые школьники представляют на конкурсах всех уровней. Например, одна из учениц 8 класса в прошлом году заняла первое место в конкурсе «История фронтовой фотографии» за сочинение «Дети в истории Великой Отечественной войны».

А некоторые ученики получают стимул заняться поисковой работой. Так, одна из школьниц села стала участницей проекта «Ржевский выступ», созданного поисковым объединением «Память поколений» при поддержке Фонда президентских грантов. Девочка рассказала, что участвует в археологических раскопках и даже однажды нашла медальон бойца.

Стоит отметить, что Тверская область имеет все шансы стать центром страны по патриотическому воспитания молодежи. Во-первых, здесь очень развито поисковое движение. Так, сюда ежегодно стекаются тысячи участников международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» и действует ряд поисковых отрядов. Во-вторых, власти региона задумали создать всероссийский образовательно-патриотический лагерь. Дети, которые будут его посещать, смогут участвовать и в поисковых работах.

Узнать о героическом прошлом Тверской области в годы Великой Отечественной школьники из других мест имеют возможность уже на въезде в регион. Под Ржевом в 2020 году был установлен величественный мемориал Советскому солдату, вокруг которого на плитах высечены 17 тысяч фамилий погибших солдат. Изучать историю лучше наглядно, поэтому в распоряжении детей окажутся десятки музеев и мест памяти Ржева и других населенных пунктов Тверской области.

С историей Ржевской битвы, которую называют одной из самых кровопролитных в истории ВОВ и всего человечества, молодое поколение может познакомиться и с помощью литературы и искусства. Ей посвящено знаменитое стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» и повесть Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». А в 2019 году по этой повести был снят еще и фильм «Ржев». Несмотря на то, что военная драма повествует не про бои за Ржев, а про оборону реально существовавшей деревни Овсянниково, по ней можно составить представление о том, насколько тяжело далось спасение Родины от фашистов.

Благодаря качественно снятому фильму любой может поставить себя на место его героев и представить, каково это – лежать в заснеженных окопах под постоянными обстрелами и отправляться в бой по первому приказу, понимая, что идешь на смерть.

Съемки этого фильма инициировал предприниматель Евгений Пригожин, чей дед участвовал в боях в Тверской области и стал героем повести Кондратьева. В произведении ротный Евгений Ильич отводит людей от деревни, узнав, что противник собирается обстрелять ее из минометов. Однако получает жесткий приказ вернуться и отстоять населенный пункт любой ценой, несмотря на серьезные потери в составе.

Так как фильм снимали зимой, съемочная группа тоже прошла испытание холодом. Ночью температура воздуха не раз опускалась до минус 30. Однако актеров и массовку одевали как солдат того времени – в кирзовые сапоги и неутепленное белье. Поэтому они находились ровно в тех же условиях, что и бойцы в 1942 году под Ржевом. Как отметила продюсер фильма Инесса Юрченко, фильм получился максимально правдивым и предельно реалистичным. А после выхода картины кинокритики, да и простые зрители назвали ее одним из самых лучших патриотических фильмов последних лет. Сегодня отрывки этого фильма показывают в школах на уроках мужества.

Также у ребят, неравнодушных к истории своей страны, есть возможность продвинуть свой школьный музей о ВОВ и показать его экспозицию как можно большему количеству зрителей. Поддержку в этом им оказывает столичный Музей Победы, партнерами которого стали уже сотни подобных музеев со всей страны.

«Мы стали первыми, кто собирает на одной площадке экспозиции лучших школьных музеев. С 2019 года наша программа объединила свыше 1300 учреждений и тысячи музейных специалистов и школьников активистов», – сообщила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.