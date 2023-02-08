Певица Лариса Долина получила предложение о замужестве на концерте в Сургуте

Российской артистке Лариса Долине предложили выйти замуж во время сольного концерта в Сургуте. Выступление певицы состоялось 5 февраля в местной Филармонии.

По информации одного из посетителей концерта, некий мужчина протянул Долиной букет роз и кольцо. Эстрадная звезда смутилась такому подарку, уточнив, точно ли это кольцо ей предназначалось. После утвердительного ответа исполнительница взяла в руки кольцо, а мужчина спросил, выйдет ли она замуж за него? Тогда Лариса Александровна ответила, что не может взять украшение, отдав обратно. Напомним, Долина 2 года назад развелась с третьим супругом после 20 лет брака. В Сургуте она выступила с новым шоу «Лучшее». Артистка исполнила самые популярные песни.