Правозащитница заявила, что Лию Ахеджакову травят недруги

Как рассказал порталу «МК» врач анестезиолог-реаниматолог, который пожелал сохранить анонимность, причин развития сепсиса у Костомарова и Сванидзе
Сезонный грипп вернулся в Россию, он зафиксирован почти во всех областях. Поэтому нужно вспомнить, как можно защитить себя в пору высокой вирусной
Ученые призвали женщин удалять фаллопиевые трубы и яичники, если они не планируют заводить детей для того, чтобы избежать рака яичников. Рак яичников
Как рассказал порталу «МК» врач анестезиолог-реаниматолог, который пожелал сохранить анонимность, причин развития сепсиса у Костомарова и Сванидзе
Экс-амурчанка Анастасия Резник снялась в художественном кинофильме со знаменитым актером театра и кино Александром Петровым. Возрастной рейтинг
Сезонный грипп вернулся в Россию, он зафиксирован почти во всех областях. Поэтому нужно вспомнить, как можно защитить себя в пору высокой вирусной
Сейсмическая активность в Северном Анатолийском разломе, которая и породила два мощных землетрясения в Сирии и Турции, продолжится несколько недель.
Свердловская область является третьей в стране по величине тарифов за капитальный ремонт. Рост стоимости составляет примерно 46,5%. Теперь местрные
В последние дни в разных точках мира происходят мощные землетрясения. После землетрясения в Турции и Сирии, когда погибли тысячи людей, катаклизм
Евгений Пригожин предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «встретиться в небе» после боевого вылета на СУ-24. Предприниматель «доложил»