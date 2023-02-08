Правозащитница заявила, что Лию Ахеджакову травят недруги

У Лии Ахеджаковой много недругов, сформировавших о ней представление как о человеке, который отличается безумными высказываниями. Об этом сообщила член совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.

По словам правозащитницы, из-за фейков заведено уголовное дело.

Писали, что якобы она пересылает деньги на нужды ВСУ. Это бред, обман. Это очередной фейк, угрожающий ее безопасности, поскольку ложная информация может ее подвести под статью. Можем догадываться, кто делает это и зачем, но точно за этим стоит кто-то. Она резких высказываний никогда не делала, хочет заниматься своим любимым делом — то есть играть на сцене, — сообщила Меркачева.

Напомним, сегодня стало известно, что Лия Ахеджакова лишена своей последней роли в «Современнике» из-за соответствующего распоряжения столичного департамента культуры. О том, что актрису не пригласят в театр, ей сказал директор учреждения.