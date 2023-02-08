Регина Тодоренко эмоционально прокомментировала трагедию у фигуриста Романа Костомарова

Сегодня Роман Костмаров, который месяц находится в столичной Коммунарке, сегодня празднует свой 46 день рождения. Коллеги и друзья фигуриста пытаются сказать ему добрые слова.

Сегодня Оксана Домнина, жена спортсмена, впервые высказалась о том, что с ним происходит, однако не упомянула то, что ему ампутировали обе стопы. Поговаривают, олимпийский чемпион может еще остаться без руки.

Костомарова упомянула Регина Тодоренко. В сторис певица стала активно жаловаться на жизнь, подчеркнув, что ее друг «вернулся с того света, но с потерями». Таким образом ведущая намекнула, что теперь у него нет части конечностей.

Поклонники начали травить артистку за то, что она поведала о информации, которую близкие не хотели распространять. Но звезда не захотела оправдываться по этому поводу.