Руководство на фронте должно нести полную неотвратимую ответственность перед народом — Пригожин

Руководители добровольческих объединений, участвующих в спецоперации на Украине, обязаны нести ответственность перед россиянами, заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Журналисты издания «Блокнот» попросили бизнесмена прокомментировать поправки, которые были подготовлены в Госдуме. Они направлены на введение ответственности за дискредитацию добровольцев, в частности бывших заключенных, участвующих в СВО.

Пригожин обратил особое внимание на то, что парламентарии в первую очередь должны защитить простых бойцов. Если говорить о командовании добровольческих объединений, то его можно и нужно подвергать критике:

"Без критики нет прогресса. На войне святы только бойцы, с погонами или без. А руководство должно нести полную неотвратимую ответственность перед народом", — подчеркнул бизнесмен.

Евгений Пригожин ранее направил обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой решить проблему дискредитации добровольцев на законодательном уровне. После этого профильные комитеты нижней палаты парламента подготовили соответствующие поправки.