Спикер Володин поручил комитету Госдумы по культуре подготовить предложения, как поступить с покинувшими РФ артистами

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по культуре подготовить предложения, как необходимо поступить с артистами, покинувшими страну. В качестве одного из наказаний сейчас рассматривается запрет на участие уехавших звезд в любых российских проектах.

Отметим, летом прошлого года сообщалось о наличии так называемого черного списка знаменитостей, выступления которых находятся под запретом. Так, персонами нон-грата стали Юрий Шевчук, Валерий Меладзе, Земфира, Монеточка (Елизавета Гырдымова* - признана иноагентом), Вася Обломов (признан иноагентом), группы «Би-2», «Машина Времени», «Несчастный случай», «Аквариум».

По всей видимости, список мог увеличиться, ведь артисты регулярно выступают с неоднозначными высказываниями. К примеру, в середине января Слепаков спел трек, в котором усмотрели критику бойцов СВО.

Также есть «белый» список звезд, с которыми напротив рекомендовано сотрудничать: «Город 312», Николай Расторгуев, Полина Гагагрина, Александр Скляр, Юля Чичерина, Гарик Сукачёв, Светлана Сурганова, Uma2rmaH, Вадим Самойлов.