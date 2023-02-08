Стало известно, почему Бен Аффлек был с таким несчастным лицом на церемонии «Грэмми»

5 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе состоялось вручение статуэток премии «Грэмми». Но эта церемония запомнилась не столько улыбками зрителей и радостью победителей, сколько несчастным лицом Бена Аффлека. 50-летний актер пришел поддержать жену, однако постоянно перед сидел с кислой миной.

«Лопес и Аффлек провели появились на церемонии «Грэмми», хотя перед этим были заняты. Они работали над несколькими проектами, артист чувствовал себя очень сильно уставшим. Он хотел поддержать Джен, однако был не в себе. Певица прекрасно провела время, хотела, чтобы муж был рад, но понимала, откуда пришел. Она знает, что он — отличный супруг, он всегда поддерживает ее, но знает, что он домосед, ему не хочется посещать такие мероприятия. Она благодарна за любую поддержку», - пишут зарубежные инсайдеры.