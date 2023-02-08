Месяц известный российский фигурист Роман Костомаров находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи ежедневно борются за его жизнь. Близкие за все это время никак не комментировали его состояние. Только сегодня, в день рождения спортсмена, его жена Оксана Домнина вышла на связь и поделилась переживаниями с фанатами.

Супруга Романа не стала рассказывать о прошедшей накануне ампутации стопы, но обратилась в этот важный день к мужу с просьбой.

"С днем рождения, герой… Самый сильный, мой самый любимый… Горжусь тобой, твоим мужеством, силой, рвением поскорее победить в это трудное время! Мы все преодолеем, справимся со всем, я верю! Ты только живи!", - написала она.

Оксана поблагодарила всех, кто поддерживает супруга. Репортеров женщина попросила не докучать расспросами, ведь как только Костомарову станет лучше, он обо всем сам расскажет.



