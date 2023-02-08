Свердловские коммунисты просят ФАС РФ и прокуратуру проверить новые тарифы за электричество

Сотни жителей Свердловской области обратились к представителям регионального отделения КПРФ после получения квитанций за электроэнергию за январь 2023 года. Уральцы пожаловались на огромные цифры в квитанциях, а также отсутствие возможности повлиять на сложившуюся ситуацию.

В управляющих компаниях прямо заявили, что «выставят счет, а ваша обязанность заплатить и затем забыть». После получения многочисленных жалоб Александр Ивачев, лидер коммунистов и депутат Заксобрания Свердловской области направил запрос в прокуратуру и ФАС РФ (Федеральная антимонопольная служба) с просьбой разобраться в данной ситуации.

Напомним, в январе в регионе потребителей перевели на одноставочный тариф, что ударило по кошельку жителей домов с электрическими котлами. Для того, чтобы вернуться к тарифу «день-ночь», человеку необходимо обратиться в энергосбытовую компанию и перепрограммировать счетчики.