Телеведущая РФ Гузеева жестко раскритиковала журналистов за распространение слухов о ее эмиграции

Лариса Гузеева недавно выложила в соцсетях новый видеоролик, в котором она обматерила сплетников. Хейтеры «уличили» актрису в том, что она предала родину и эмигрировала в Израиль. Но оказалось, что телеведущая улетела в отпуск вместе с супругом Игорем Бухаровым.

Сообщалось, что звезда, как и Алла Борисовна Пугачева, переехала в Израиль. Такие сплетни задели Гузееву. Она решила жестко ответить на многочисленную критику в свой адрес.

«Пост посвящается придурочным. Сейчас я в вечернем Тель-Авиве, стою на берегу моря, в кайфе, гуляю. Никуда не уезжала насовсем и не планирую», — написала Лариса в личном микроблоге.

Актриса также ехидно отметила, что ей надо было в «письменном виде» отпроситься, чтобы поехать за рубеж.

«Можно было столько пахать, потом улететь на 5 дней в теплую безвизовую страну, к морю. Разрешения я не спросила. Вот дебилы, ***», — добавила возмущенная артистка.