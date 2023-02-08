В Госдуме отмену всех спектаклей актрисы Лии Ахеджаковой связали с ее позицией по СВО на Украине

Депутат комитета по культуре Государственной думы Елена Драпеко высказалась о снятии с репертуара «Современника» последних спектаклей с участием Лии Ахеджаковой.

Как считает политик, это право худрука, а также дирекции столичного театра. Как известно, что актриса выступает против проведения спецоперации. В связи с этим Драпенко уверена, что обязанностью руководителей театра является отслеживание, чтобы репертуар учреждения соответствовал заявленной политической ситуации.

«Учредители Министерство культуры за этим тоже обязаны следить», – отметила депутат.

Ранее Лия Ахеджакова сообщала, что после анонимных сообщений постановки с ее участием сняли с показов театра. В «Современнике» народная артистка проработала всю свою жизнь.