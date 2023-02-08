Выходцы из Украины из района на Ист-Виллидж в Нью-Йорке проиграли ВХУТЕМАСу

15 мобилизованных без разрешения командования покинули поезд 4 февраля 2023 года в Воронежской области. Как пишет «КоммерсантЪ», при этом вернулись
Примерно в 16:30 в воскресенье, 5 февраля, поселок Первомайский и хутор Мухин, которые расположены на границе с Украиной (Шебекинский городской
Как рассказал порталу «МК» врач анестезиолог-реаниматолог, который пожелал сохранить анонимность, причин развития сепсиса у Костомарова и Сванидзе
Примерно в 16:30 в воскресенье, 5 февраля, поселок Первомайский и хутор Мухин, которые расположены на границе с Украиной (Шебекинский городской
Знаменитый режиссер Никита Михалков впервые появился на публике после своей недавней экстренной госпитализации. Маэстро вышел на сцену вместе с
Телеведущая Яна Чурикова вела популярное музыкальное шоу под названием «Фабрика звезд». Сейчас она занята вокальным проектом «Голос. Дети». Также
В Свободном (Свердловская область) 4 февраля 20223 года простились со старшим снайпером Дмитрием Исаченко, еще одним погибшим на спецоперации. Об
Врач-терапевт Александр Назаров из Тюмени рассказал, что нужно делать, если разбился ртутный градусник, и как правильно собрать ртуть. Накопление
Ученые призвали женщин удалять фаллопиевые трубы и яичники, если они не планируют заводить детей для того, чтобы избежать рака яичников. Рак яичников
На юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение магнитудой в 7,8 балла, став самым сильным на территории страны еще с 1939 года. В минувшем