Выходцы из Украины из района на Ист-Виллидж в Нью-Йорке проиграли ВХУТЕМАСу

В Нью-Йорке после отмены была возобновлена выставка "ВХУТЕМАС: лаборатория авангарда, 20–30-е годы". Она должна была состоятся в частном заведении Cooper Union, расположенном на Ист-Виллидж. Это такой район, где живут выходцы с Украины, он называется "Маленькая Украина".

Выставку в стенах учебного учреждения запланировали на 25 января. Старт мероприятия сорвало эссе профессора Педера Анкера, где он заявил, что Cooper Union нужно закрыть выставку, а также приостановить курс по российской архитектуре. Позднее ученый признался, что о выставке ничего не знал, эссе же он написал после разговора с "соседями с Украины".

На петицию отреагировала исполняющая обязанности декана Cooper Union. Хэйли Эбер отметила, что проявить солидарность с Украиной и ее обществом нужно, однако ВХУТЕМАС "первая серьезная попытка демократизировать дизайнерское образование", а также "универсальные методы обучения".

За выставку заступился профессор Жан-Луи Коэн, который о ВХУТЕМАСе писал с 1978 года. Он заявил, что это мероприятие не имеет отношений к "советскому империализму", поэтому по политическим мотивам его нельзя отменять.

В итоге в минувший понедельник, 7 февраля, руководство Cooper Union решило провести выставку. Ее открытие состоится в апреле.



