25-летняя внучка Валерия Золотухина получила первую роль в кинофильме

Внучка Народного артиста РСФСР Валерия Золотухина успешно начала свою актерскую карьеру. 25-летняя Мария дебютировав в военно-историческом кинофильме.

Молодая актриса пошла по стопам своего звездного дедушки, который скончался в 2013 году. Золотухина хорошо проявила себя на сцене театра «Сатирикон», где исполнила роль Катерины в постановке «Гроза» по Александру Островскому.

Также Мария появилась на премьере картины «Праведник» (12+) в Москве. Для внучки Валерия Золотухина это первая роль в отечественном кино.

Стоит добавить, что в драме кинорежиссера Сергея Урсуляка начинающая актриса сыграла Тову Липницки. Сюжет ленты расскажет о подвиге некого советского офицера Николая Киселева, который во время Великой Отечественной Войны спас более чем 200 евреев.