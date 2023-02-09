Политолог Маркелов выразил мнение о ситуации с публикацией сведений об инциденте на «Северном потоке»

Политолог Маркелов выразил мнение о том, какой будет реакция в западных СМИ на сведения об организации и проведении американскими политическими властями диверсий на газопроводе «Северный поток». Недавно журналист Херш опубликовал статью, в которой приводит материал, согласно которому именно американское и норвежское политическое руководство организовало и провела взрывы на нитках трубопровода. Этот инцидент произошел 26 сентября прошлого года.

Маркелов полагает, что эта статья не вызовет обсуждений в западных СМИ. По его мнению, политические власти США примут меры, чтобы эти сведения не получили широкого обсуждения.

«Американцы отмажутся всегда. Сейчас по степени резонанса по этим диверсиям в западном мире — полное игнорирование», – считает он.