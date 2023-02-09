Актер Басилашвили поддержал актрису Ахеджакову в ее конфликте с театром «Современник»

Олег Басилашвили дал интервью, в котором прокомментировал скандал вокруг Лии Ахеджаковой с театром «Современник». Народный артист СССР заступился за актрису театра и кино. Он поддержал свою коллегу по цеху, раскритиковав руководство столичного театра. По словам Басилашвили, эта ситуация, по его мнению, является полнейшим безобразием. Народный артист даже потребовал вернуть постановки Лии Меджидовной на сцену «Современника», ведь такие действия руководства являются неправомерными.

Он считает, что Ахеджакова имела право высказываться касательно СВО, а никакие указы не должны влиять на ее актерскую работу.

«За что, почему? Какие-либо обстоятельства, которые высказаны группой людей в доносе, разве играют определяющую роль? Отмененная постановка «Игра в джин» очень хорошая. Никакого отношения к политике не имеет. Может быть кого-то раздражает именно Ахеджакова? Это уже другое дело! Это неправомерно и неправильно, решение директора вразрез идет с Конституцией», - возмутился Басилашвили.