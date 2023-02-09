Артистка РФ Ангелина Вовк одобрила политическую передачу «Вечер» Владимира Соловьева

Ангелина Вовк высказалась касательно передачи Владимира Соловьева «Вечер». С недавнего времени развлекательный контент перестал интересовать артистку РФ.

Нынешнее время ведущая считает не подходящим для развлечений. Вовк смотрит преимущественно передачи на политическую тематику. Полюбилась ей программа «Большая игра» с Вячеславом Никоновым, который показался ей выдержанным и гибким.

«Владимир Соловьев мне симпатичен, хотя заметила, что порой бывает резок», - сказала телеведущая.

Также она призналась, как относится к событиям на Украине. Выяснилось, что Ангелина Михайловна много рассуждает о действиях, происходящих в соседней стране. Не покидает Вовк мысли о напряженной обстановка во всем мире. Но сейчас ее больше заботят именно российские бойцы, которые выполняют долг перед Родиной. Каждого она считает героем, поскольку военнослужащие продолжают сражаться, зная о возможных последствиях и рисках.