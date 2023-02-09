Барбара Брыльска посоветовала Ахеджаковой навсегда покинуть Россию

Популярная польская актриса Барбара Брыльска посоветовала изгнанной из театра Лии Ахеджаковой навсегда покинуть Россию после того, как она лишилась работы в «Современнике». Об этом артистка заявила во время сегодняшней беседы с журналистами.

«Конечно же, ей нужно уезжать. Они ведь ей жизни не дадут, эти коммунисты, это Богом проклятые люди. Ей надо уезжать и тоже бороться, как мы», — высказалась г-жа Брыльска.



Также 81-летняя актриса из Польши добавила, что «такая Родина» Ахеджаковой просто недостойна.

Стоит напомнить, что московский театр «Современник» принял решение снял с репертуара известный спектакль «Игра в джин» с участием 84-летней Лии Ахеджаковой. Это является последней постановкой с участием народной артистки.