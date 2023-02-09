Федор Бондарчук появился на премьере сериала «Фишер» без своей супруги Паулины Андреевой

В московском кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ фильма «Фишер». На красную дорожку Федор Бондарчук прибыл один. К нему уже на мероприятии присоединилась Анна Михалкова. С режиссером ее связывает давняя дружба, поэтому они без стеснения позировали перед камерами и обнимались.

Почему Паулина Андреева снова не сопроводила мужа на премьеру – неизвестно. Поговаривают, последний выход звездной пары состоялся летом минувшего года неспроста.

В Сети есть две популярные версии. Согласно первой, Паулина погрузилась в материнство. А вторая гласит, что в семье произошел разлад. Догадки фанатов подкрепляются слухами о романе артистки со знаменитым ведущим, с которым они вместе снимались в видеоклипе, играя влюбленную пару.