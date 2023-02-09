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Хирург объяснил, почему из-за коронавируса Роману Костомарову ампутировали стопу

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Хирург объяснил, почему из-за коронавируса Роману Костомарову ампутировали стопу
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Фото из открытых источников

Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев объяснил, почему из-за коронавируса Роману Костомарову ампутировали стопу. Оказалось, что у фигуриста начался некроз нижних конечностей. Ампутация стала единственным выходом для того, чтобы спасти жизнь.

Врач подчеркнул, что в случае спортсмена ковид поразил внутреннюю выстилку артериальных сосудов, вследствие чего произошел воспалительный процесс. Пошел отек интимы, процесс от артериального сосуда уменьшился. Капилляры пострадали, поскольку скорость форменных элементов в крови частично замедлилась или полностью заблокировалась. Форменные элементы «застряли» в суженных капиллярах, возникла ишемия. Без ампутации он мог умереть.

Напомним, у Костомарова, которого госпитализировали 10 января, диагностировали двустороннюю пневмонию и ввели в медикаментозную кому. Затем у Романа начались проблемы с кровообращением. 7 февраля фигуристу ампутировали стопу. Сейчас доктора пытаются всячески спасти олимпийскому чемпиону вторую ногу.

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