Эндокринолог Павлова: Причиной болезни фигуриста Костомарова могли стать экстремальные нагрузки

Что именно спровоцировало ухудшение здоровья Романа Костомарова точно неизвестно, однако подкосить фигуриста могли очень напряжённые тренировки до госпитализации или скрытые болезни. Об этом говорит эндокринолог Зухра Павлова.

Во время турне с шоу "Волшебник из страны Оз" олимпийский чемпион отыграл 30 спектаклей, большинство на морозе. Как отметила специалист, произошедшее должно научить, что об отдыхе нельзя забывать.

"Если работать напряжённо, организм тратит колоссальные усилия. Происходит "срыв адаптации". Это когда надпочечники уже не могут обеспечить работу. Получается, что болезнь, которую Костомаров перенёс бы спокойно, не будь перенапряжения, превратилась в драму", — объяснила Павлова.

Врач привела в пример случаи Юрия Шатунова и Юлии Началовой, подчеркнув, что у "синдрома внезапной смерти" есть всегда скрытые причины.