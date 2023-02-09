Лариса Луппиан об отмене спектаклей с Ахеджаковой в «Современнике»: «Они перегнули палку»

Решение руководства театра «Современник» о снятии с репертуара постановок, где играет Лия Ахеджакова, жестокое. В этом уверена советская актриса театра и кино, которая является худруком Театра им. Ленсовета Лариса Луппиан.

В беседе с прессой она высказала категорично отрицательное отношение к сложившейся ситуации.

Мы стремились к демократии, к свободе слова. Вдруг артистка не может высказаться. В принципе ничего крамольного она не сказала, никого не оскорбила. Почему публика лишена возможности увидеть на сцене свою любимую актрису. У всех разное мнение. На сцене она играет роль. Лишить всех возможности прийти в «Современник» на спектакль, который хочется посмотреть, считаю, это звучит странно. Мне трудно поверить, что такое сейчас возможно. Думаю, это перегиб, когда люди хотят выслужиться перед кем-то и они перегнули палку, — возмутилась Лариса Регинальдовна.