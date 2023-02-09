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Limp Bizkit выпустили видеоклип с использованием deepfake-образов Путина, Зеленского и Байдена

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Limp Bizkit выпустили видеоклип с использованием deepfake-образов Путина, Зеленского и Байдена
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Фото из открытых источников

Популярная метал-группа Limp Bizkit из Америки выпустила новый видеоклип. В представленном ролике музыканты использовали образы президентов США, России, Украины, Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые были созданы при помощи современной технологии deepfake.

Видео было опубликовано на официальном Ютуб-канале американской группы. В припеве композиции под названием Out Of Style, выпущенной солистами еще в 2021 году, несколько раз повторяется строчка «We should be on the same team» — (в переводе - Мы должны быть в одной команде).

В ролике применяли технологию deepfake, которая основана на искусственном интеллекте. Она позволяет синтезировать изображение. К примеру взять, может заменять лица на другие. Лица Байдена, Путина, Зеленского буквально «наложили» поверх лиц артистов.

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