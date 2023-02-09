Максим Галкин существенно преобразился после эмиграции из России в Израиль

Максим Галкин активно гастролирует по всему миру с концертами. Комик выходит на связь с поклонниками в соцсетях, чтобы пригласить как можно больше зрителей на свои выступления.

А недавно муж Примадонны объявил о выступлении по городам Германии. Предстал он на видеообращении с новой прической. Теперь Галкин укладывает волосы в «челку», перекрасив их в светлый цвет. На Максиме была стильная одежда: классические синие брюки и бежевая куртка. По мнению подписчиков, шоумен радикально преобразился после своей эмиграции из РФ.

Но многие пользователи не оценили преображение юмориста. Им такие перемены во внешности показались непривлекательными. Фанаты раскритиковали артиста за вызывающие прическу и неестественность.

Сам Галкин на критику внешности не отреагировал, а комментарии решил просто закрыть.