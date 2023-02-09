Молочников обратился к людям, уволившим Ахеджакову: «Будете гореть в аду»

30-летний Александр Молочников, который перебрался из России в США, решил поддержать тех российских артистов, которые лишились своей работы в театре.

Режиссер обозначил 78-летнего Александра Филиппенко, 65-летнего Дмирия Назарова и 84-летнюю Лию Ахеджакову. Александр уверен, что «у них украли последние годы на сцене».

Вы (Минкульт, депутаты, увольняющие руководители), будете гореть в аду. Впрочем, вы в нем уже, – написал режиссер.

Молочников уверен, что все непременно наладится, а актеры еще успеют «свое» сыграть.

Напомним, вчера Ахеджакова сообщила, что ее уволили. В театре Народная артистка проработала пол века. Своим увольнением Лия Меджидовна очень расстроена. Руководитель культурного учреждения предупредил, что ее в репертуаре театра больше не будет по запросу неких людей, которые строчат недовольные письма. Эту информацию подтвердили в департаменте культуры.