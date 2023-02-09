На презентации нового 4-го сезона шоу «Маска» показали 5 новых костюмов

На презентации нового 4-го сезона телевизионного шоу «Маска», который выходит на канале НТВ, телезрителям показали сразу 5 новых костюмов. Мод масками будут скрываться знаменитые личности из российского шоу-бизнеса. Об этом пишет издание «ВокругТВ».

Итак, новые «герои» шоу - Пудель, Пиковая дама, Феникс, Шаурма, Горностай. Звездное жюри оценило костюмы, однако пока что не стало предполагать, кто именно под ними прячется. «Оригинальных Масок будет четыре — Лисенок, Горностай, Пудель, Мамонтенок. Они специально придуманы для русской версии. Все остальные герои - форматные. Много идей пришло именно от зрителей. Они писали, кого бы хотели увидеть. Многие Маски оказались суперинтересными, поэтому решили взять в этот сезон», — сообщила продюсер Юлия Сумачева.

Примечательно, что премьера нового выпуска любимого всеми зрителями развлекательного проекта состоится на НТВ. Первый выпуск выйдет на экраны 12 февраля. Как отмечается, одним из судей на этот раз организаторы пригласили участника минувшего сезона «Маски».