Дмитрий Назаров вышел из себя, комментируя сообщения хейтеров в социальных сетях

После того, как звезду «Кухни» Дмитрия Назарова и его жену уволили из театра МХТ, на них навалился хейт. Многие недоброжелатели начали травить 65-летнего артиста.

Сбежавший из страны актер тоже не остался в долгу. Он продолжает оскорблять фанатов, которые его критикуют за агрессивную позицию к своим соотечественникам. Недавно один подписчик написал хамский комментарий Дмитрию Юрьевичу: «Наконец свалил, старый ». На это комментатор получил весьма ироничный ответ.

Вы теперь довольны, Исторгнув маленькую грязь? Раньше пукал непроизвольно, Теперь я вспоминаю вас», — ответил стихами Назаров.





Заметим, что сейчас он находится в Израиле. Там актер планирует выступать со своими частушками. В РФ его уже не позовут работать, поскольку поклонники не простят артисту оскорбления в свой адресс.