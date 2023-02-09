Наталья Мазур сообщила, что пока Театр Наций не планирует новых спектаклей с Лией Ахеджаковой

Актриса Лия Ахеджакова, которой исполнилось 84 года, в ближайшее время не появится на сцене Театра Наций. Об этом проинформировала Наталья Мазур, директор театра.

После того, как общественности стало известно о снятии спектаклей с участием Ахеджаковой в столичном "Современнике", в ряде новостных порталов появилась информация о том, что худрук Театра Наций готов ей предложить работу.

В репертуарных планах с Лией Меджидовной ничего не заявлено. Она играет лишь в одном спектакле "Сказка про последнего ангела". Постановка идет в репертуаре Театра Наций уже несколько лет, однако новых планов нет", — сказала Наталья Мазур.

Также она добавила, что в труппу Театра Наций взять народную артистку также не могут, так как в учреждении нет штатных исполнителей.