«Не верю, что это все происходит со мной»: старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сменил имя

Осенью минувшего года старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул Россию. Как известно, артист обосновался в США. В Америке он живет в Лос-Анджелесе. Туда к нему позже перебралась его жена Алена Краснова.

Пресняков устроился на новую работу. Он снимает видеоклипы для западных знаменитостей. Как рассказал музыкант своим подписчикам, ради того, чтобы добиться определенного успеха он работает на отдыхе.

«Снял видео легендам, попал во все зарубежные СМИ! Не верю, что все это происходит со мной!» — написал Никита.

Сын Кристины Орбакайте поработал со всемирно знаменитой певицей — 77-летней Долли Партон. Это даст ему толчок в новой карьере.

К слову, работать как клипмейкер внук Пугачевой будет под новым псевдонимом Nick Pres. Он полагает, что это позволит в будущем побороть стереотипы. Певца часто упрекают в том, что он всего добивается только из-за принадлежности к знаменитой семье.