Оскар Кучера также не остался в стороне и прокомментировал новость о том, что Лия Ахеджакова лишилась ролей в «Современнике». Актриса проработала в театре всю жизнь. Своим мнением артист поделился в личном Телеграм-канале.

Оскар Лию Меджидовну назвал человеком, критикующим действительность, но не делающим каких-либо рациональных предложений. По словам Кучеры, Ахеджакову стало невозможно терпеть. Он выразил сожаление, что ситуация так обострилась.

«Очень жаль, но это яркий пример, как человек способный хаять, но не способен предлагать. В конце концов, самого уважаемого человека в определенный момент станет невыносимо терпеть», - написал актер.

Напомним, Ахеджакова заявила, что ее сняли со спектаклей из-за позиции касательно СВО. Позднее сообщалось, что Евгений Миронов может пригласить 84-летнюю Народную артистку играть в Театре Наций.