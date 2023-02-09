«Отвращение и душа»: Дмитрий Певцов сравнил патриотический контент с интерпретациями Онегина

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов в интервью рассказал, от чего, по его мнению, зависит качество «патриотического контента» в театрах, кинотеатрах, литературе.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что для привлечения внимания молодого поколения патриотический контент должен быть не скучным, а интересным.

«Уверяю, что классические произведения Гоголя, Толстого, Достоевского, Тургенева, да и кого угодно можно сделать интересно, и это не будет скучно. Будь это спектакль либо фильм все зависит от автора, кто, о чем хочет поговорить путем произведения», - отметил Певцов.

В качестве примера Дмитрий привел «Евгения Онегина».

Также он посетовал, что сейчас в стране мало интересных авторов, которые хорошо относятся к своей родине, а многие «генетически, изначально в оппозиции».