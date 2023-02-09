Продюсер Рудченко объяснил уход Агутина и Билана из вокального шоу «Голос» необходимостью изменений

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с порталом BLITZ+ решил прокомментировать изменения, которые произошли в составе звездных наставников главного вокального телепроекта страны «Голос».

Отметим, что в 11-м сезоне телевизионного шоу новыми наставниками станут исполнитель Владимир Пресняков, певица Полина Гагарина, рэпер Баста и артист Антон Беляев. До этого в состав судей входили Дима Билан и Леонид Агутин. Но данных музыкантов новых эпизодах проекта не будет.

«Руководство Первого канала делает рокировку по жюри. Не исключено, что хотят увеличить рейтинг, хотят вывести проект на новый уровень. Столько прошло сезонов — что-то надо менять», — заявил продюсер.