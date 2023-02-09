Российский певец Филипп Киркоров показал лицо после пластики и подвергся критике в Сети

Российский артист Филипп Киркоров продемонстрировал публике свою обновленную внешность после проделанных пластических операций на лице. За это его раскритиковали интернет-пользователи. Видео-превью к новому видеоролику и комментарии под ним были опубликованы на странице поп-короля в соцсетях.

55-летний исполнитель выложил превью клипа к треку «Если ты уйдешь». Сингл был написан как саундтрек для будущей киноленты «Нюрнберг». На кадрах Киркоров позирует за стеклом, заметны его блондинистые длинные волосы.

Фанатам внешний вид Филиппа Бедросовича не понравился. Поклонники сравнили кумира с Ириной Аллегровой и «бородатой женщиной» в многочисленных комментариях под последней публикацией.