Сбежавшие из России артисты будут проситься обратно: Таролог Саона о будущем звезд российского шоу-бизнеса

После 24 февраля российский шоу-бизнес раскололся на два лагеря — на тех, кто поддерживает СВО, и тех, кто открыто критикует спецоперацию. Что ждет в будущем звезд, покинувших Россию, рассказала таролог и потомственная ведунья арабского происхождения Саона.

«Будет все хорошо, будет все замечательно. У нас возникнет в стране свое сообщество артистов. Они сами себя будут продвигать, многие им будут завидовать», — уверена таролог.

Как заявила эксперт, исполнители станут еще активнее выступать, будут проводить концерты, разные программы и фестивали.

«Есть кому продвигать это, есть молодежь, значит будущее тоже есть, продолжаем жить. Не надо переживать. Нужно просто понять, как прийти к этому. Но обязательно придем к этому».

По словам Саоны, в дальнейшем РФ ждет расцвет в разных сферах. Многие из тех артистов, кто уехал, будут назад проситься на Родину.