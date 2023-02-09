«Спорт-Экспресс» назвал 8 фильмов-боевиков, от которых вы точно не сможете оторваться

«Спорт-Экспересс» предлагает пересмотреть 8 фильмов-боевиков, от которых вы точно не сможете оторваться.

На первом месте в рейтинге оказалась картина «Леон», в которой в главных ролях снялись Натали Портман и Жан Рено. В рекомендованные попала лента Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола».

Среди прочих фильмов также «Крепкий орешек», «Брат 2», «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни. Также автор публикации рекомендует посмотреть кинофильм «Троя», картину «Законопослушный гражданин» и «Бесславные ублюдки».

Кинокритики отмечают, что хотя фильмы не новые, они многим по душе из-за хорошей игры актеров, профессиональных режиссеров. Несмотря на то, что они относятся к категории боевиков, сюжет не строится исключительно вокруг погонь и драк.