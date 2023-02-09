StarHit: Маргарита Симоньян поделилась об ужасах после своего замужества

StarHit.ru сообщает о том, что главный редактор популярного российского издания Russia Today Маргарита Симоньян стала гостьей программы "Жизнь и судьба", которая выходит на канале "Россия-1". Журналистка в студии передачи рассказала об ужасах после своего замужества.

Напомним, Тигран Кеосаян и его жена официально узаконили отношения в этом году. По словам Симоньян, они сделали это на зло всем западным санкциям. Но в гражданском браке супруги были еще с 2012 года. У пары родилось трое детей.

Как заявила Маргарита, она никогда не хотела официально становиться женой, поскольку штамп в паспорте не имеет для нее никакого значения. Симоньян добавила, что у них с мужем есть много проблем с переоформлением документов. Этот ужас преследует звездную семью до сих пор.

Редактор подчеркнула, что не хочет праздновать годовщину, так как давно счастлива в браке.