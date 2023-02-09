Стоков столько, что лед не замерзает. Водоканал подтвердил слив отходов в Суздальское озеро

Водоканал Санкт-Петербурга сообщил о масштабном поступлении стоков жилых домов в Большое Нижнее Суздальское озеро. Сброс хозяйственно-бытовых отходов стал причиной бурного цветения воды, беспокоившего отдыхающих летом 2022 года.

В результате сканирования Большого Нижнего Суздальского озера с помощью тепловизоров зафиксировано поступление стоков с повышенной температурой со стороны домов 111,128, 144к4 и 156к5 на Выборгском шоссе. Об этом сообщается на официальной странице Водоканала Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».

«Из реки Старожиловка количество поступающих стоков настолько значительное, что в минусовую температуру на озере не образуется ледяной покров, а шлейф от устья реки в глубь озера равен 100 м», - сообщает организация.

Обследование произведено после обращений горожан с жалобами на цветение озера. Водоканал намерен направить результаты исследования в Комитет по природопользованию и Росприродназдор.

Отметим, что цветение Нижнего Суздальского Озера и других водоемов Санкт-Петербурга значительно осложнило жизнь горожан, не имевших возможности прошлым летом выехать к морю. Принятие солнечных ванн особенно важно для жителей северных широт, где ясных дней крайне мало. Возле Суздальских озер жители северо-запада Петербурга загорают, проводят пикники, жарят шашлыки и даже плавают.

Прошлым летом ситуацию усугубила жаркая погода – температура воздуха составляла 30 градусов и выше. Высокая температура переносится намного легче у водоемов, однако в результате цветения воды находиться у Суздальских озер и многих других водоемов города оказалось проблематично, так как водоросли быстро отмирали и приобретали неприятный запах.

Кроме того, сине-зеленые водоросли, придающие «цветущей» воде характерный цвет, отравляют окружающую среду, убивая рыб и водоплавающих птиц. Петербуржцы начали замечать массовую гибель уток. Кроме того, токсины водорослей опасны даже для млекопитающих. В Петербурге известны случаи заболевания и даже гибели собак, искупавшихся в зеленой воде, а людям такой контакт грозит отравлением либо аллергией.

Отметим также, что прекращение поступления сточных вод в одно из озер Петербурга не способно повлиять на ситуацию в целом, так как в 2022 году вода «цвела» повсеместно. Будущим летом проблемы, скорее всего, повторятся, особенно если сезон будет жарким.

Губернатор Александр Беглов в 2022 году пообещал петербуржцам больше общественных пляжей до 2040 года. Заявление градоначальника вызвало удивление общественности, недовольной состоянием уже имеющихся мест для отдыха.