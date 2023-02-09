Телеведущую Ларису Гузееву подозревают в получении паспорта Израиля

Несколько дней назад знаменитая отечественная ведущая Лариса Гузеева сообщила о том, что она вместе с мужем уехала в Тель-Авив. Оттуда знаменитость рассказывала историю о своих прогулках по уличкам города и хорошей погоде.

Но журналисты посчитали, что звезда телевидения решила эмигрировать из России. Вскоре она опровергла эти догадки. При этом Гузееву недавно заметили в МВД одного израильского города. Несколько дней назад Лариса отведала отдел Министерства внутренних дел в Хайфе. Там ранее был певец Джиган, который вскоре получил израильский паспорт. Теперь фанаты уверены, что теледива не будет возвращаться назад в РФ.

Гузеева ранее заявила, что уехала в Израиль, поскольку в стране не требуют визу. Долгое нахождение з рубежом связано с отпуском, уточнила ведущая. Также она пока никак не прокомментировала слухи о получении паспорта Израиля.