Недавно появилась информация о том, что Лию Ахеджакову сняли с репертуара «Современника». А сегодня Василий Бочкарев раскрыл подробности ее ухода.

Как оказалось, спектакль «Игра в джин», где играла уволенная артистка, очень ценен для руководства, как память. Постановка является последней работой Галины Волчек. Актер рассказал, что художественному руководителю театра стали постоянно приходить письма от зрителей с просьбой уволить Лию Меджидовну. А тот не захотел провоцировать скандал вокруг спектакля, а убрал Ахеджакову из репертуара. Получается, что помимо Ахеджаковой пострадали другие актеры, принимающие участие в постановке, включая Василий Бочкарев.

«Мне из дирекции театра позвонили, сказали, что спектакль снят с репертуара. Я не спорил, я приглашенный артист», — сказал Бочкарев.

Актер отметил, что сейчас у его 84-летней коллеги нет работы, поэтому она в панике и отчаянии.