Yeni Şafak: Запад радуется разрушениям в Турции, пока местные жители оплакивают потери

Страны Запада радуются тому, что Турция оплакивает родных и близких, которые погибли после сильного землетрясения. Турецкие СМИ, в томс числе Yeni Şafak, негодуют по поводу отношения некоторых стран к трагедии.

Особое внимание жители Турции обратили на одну из публикаций французского юмористического издания, в которой опубликовали карикатуры на тему землетрясения. Это, по мнению турков, является просто неуважением по отношению к тысячам погибшим и пострадавшим, а над этим смеяться неправильно.

К тому же, как отмечает источник, Турция попросила Европу принять меры по отношению к некоторым опасным террористическим организациям. Вскоре после просьбы в Дании публично сожгли Коран, чтобы якобы создать языческую ритуальную атмосферу. Такие действия вызвали негодование у жителей Турции.