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Стерник сделал заявление о целях ЕС в отношении Центральной Азии

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Стерник сделал заявление о целях ЕС в отношении Центральной Азии
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель одного из департаментов по работе с государствами СНГ российского внешнеполитического ведомства Стерник сделал заявление о целях европейского союза в отношении центральноазиатского региона. По его мнению, политическое руководство ЕС стремится получить доступ к природным ресурсам государств этого региона. Однако между Европой и Центральной Азией расположена Российская Федерация, сотрудничать с которой государства европейского союза, проводящие санкционную политику, не хотят.

Именно поэтому, считает дипломат, политическое руководство ЕС ставит цель наладить связи с центральноазиатским регионом в обход Российской Федерации. Однако, отметил он, достижение этой цели требует большого количества финансовых вложений. 

«Брюссель обусловливает все это внедрением своих стандартов управления, коммуникаций и логистики. А это – дорогое удовольствие. Оно потребует немалых затрат от тех, кто готов тянуться к «высокой европейской планке», – отметил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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