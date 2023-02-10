Стерник сделал заявление о целях ЕС в отношении Центральной Азии

Руководитель одного из департаментов по работе с государствами СНГ российского внешнеполитического ведомства Стерник сделал заявление о целях европейского союза в отношении центральноазиатского региона. По его мнению, политическое руководство ЕС стремится получить доступ к природным ресурсам государств этого региона. Однако между Европой и Центральной Азией расположена Российская Федерация, сотрудничать с которой государства европейского союза, проводящие санкционную политику, не хотят.

Именно поэтому, считает дипломат, политическое руководство ЕС ставит цель наладить связи с центральноазиатским регионом в обход Российской Федерации. Однако, отметил он, достижение этой цели требует большого количества финансовых вложений.

«Брюссель обусловливает все это внедрением своих стандартов управления, коммуникаций и логистики. А это – дорогое удовольствие. Оно потребует немалых затрат от тех, кто готов тянуться к «высокой европейской планке», – отметил он.