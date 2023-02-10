Байден охарактеризовал случай с китайским аэростатом

Американский президент Байден сделал заявление о ситуации с попаданием китайского аэростата в воздушное пространство над территорией США. Он считает, что этот случай не следует охарактеризовать как серьезное нарушение государственных границ американского государства. Так Байден ответил на соответствующий вопрос журналиста одного из телевизионных каналов.

Американский президент отметил, что попадание аэростата в воздушное пространство над территорией США это нарушение китайскими политическими властями норм международного права. Однако, полагает Байден, не стоит преувеличивать значение этого нарушения.

«Это не серьезное нарушение», – считает он.

Ранее американские военные сбили китайский аэростат над Атлантическим океаном. В СМИ писали, что устройство было оснащено оборудованием для сбора информации.