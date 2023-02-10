Yandex.RTB

Актриса и телеведущая Ксения Алферова покинула пределы Российской Федерации

Image 16+
Актриса и телеведущая Ксения Алферова покинула пределы Российской Федерации
Знаменитости
Фото из открытых источников
Ксения Алферова покинула Российскую Федерацию. Уехала актриса и телеведущая на Мальдивы ради отдыха. Своими впечатлениями она поделилась с поклонниками в соцсетях.
Как рассказала подписчикам артистка кино, она очутилась в райском месте неожиданно даже для самой себя. Сейчас вокруг Ксении все великолепно. Она поражена тем, что Бог создал такую красоту на земле, которая ее лично не перестает удивлять.
Особое внимание знаменитость обратила на очень богатый водный мир Мальдивских островов. Все обитатели радуют глаз, цвета соединены такими причудлив образом, что до такого человек не может додуматься.
«Мальдивы с особой любовью созданы. Красота и гармония! Нужно впустить в себя ее, нужно начать с природой действовать в унисон. И тогда вполне возможно на планете прекратятся конфликты, оскорбления, войны. Думаю, что сразу же рай наступит», - написала Алферова.


Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Актриса и телеведущая Ксения Алферова покинула пределы Российской Федерации

Сегодня, 15:46

Проживающая в Европе Анна Нетребко запела на русском языке

Сегодня, 15:37

Какие фильмы номинировали на «Оскар-2023» и что можно посмотреть? Лучшая подборка

Сегодня, 15:25

Сын создателя «Чебурашки» Роман Качанов-младший считает фильм сомнительным

Сегодня, 15:15

Лера Кудрявцева послала съемочную группу за кулисами шоу

Сегодня, 13:08

Таролог Янко проинформировала о проблемах в семье Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Сегодня, 12:52

Оставшаяся без работы в «Современнике» актриса Лия Ахеджакова отказалась покидать Россию

Сегодня, 12:45

Жена комика Ильи Соболева Наталья пожалела Зепюр Брутян за брак с актером Павлом Прилучным

Сегодня, 12:24

Собчак подвергла критике Тину Канделаки за публикацию в Интернете ее израильского паспорта

Сегодня, 12:18

Симоньян напомнила, как Галкин еще до начала СВО ВС РФ проводил антироссийские выступления

Сегодня, 12:02

Федук подверг критике рэпера Элджея после его нового трека Harakiri

Сегодня, 11:37

Военнослужащий ВС России из зоны СВО дал интервью военкору WarGonzo Семену Пегову

Сегодня, 11:30

Тренер Ирина Винер посетила премьеру фильма с уехавшей актрисой Чулпан Хаматовой

Сегодня, 10:05

Певица Ольга Орлова призналась, что считает уход Влада Кадони из «Дом-2» огромной потерей

Сегодня, 09:58

Сценарист «Чебурашки» Виталий Шляппо назвал обвинения Дмитрия Певцова глупостями

Сегодня, 09:52

РБК: Из сериала «Домашний арест» убрали песню сценариста Семена Слепакова, покинувшего РФ

Сегодня, 09:38

РБК: В 2022 году только один из 26 поддержанных Фондом кино фильмов окупился в прокате

Сегодня, 09:37

Yeni Şafak: Запад радуется разрушениям в Турции, пока местные жители оплакивают потери

Вчера, 20:23

Эндокринолог Павлова заявила, что причиной болезни Костомарова могли стать экстремальные нагрузки

Вчера, 20:15

ПК: Хирург Хорошев объяснил, почему из-за коронавируса фигуристу Костомарову ампутировали стопу

Вчера, 20:05

«МК»: реаниматолог проинформировал, почему у Костомарова и Сванидзе начался сепсис
  • 7-02-2023, 22:19

«МК»: реаниматолог проинформировал, почему у Костомарова и Сванидзе начался сепсис

Как рассказал порталу «МК» врач анестезиолог-реаниматолог, который пожелал сохранить анонимность, причин развития сепсиса у Костомарова и Сванидзе

Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов назвал главные способы защиты от сезонного вирусного заболевания
  • 8-02-2023, 12:49

Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов назвал главные способы защиты от сезонного вирусного заболевания

Сезонный грипп вернулся в Россию, он зафиксирован почти во всех областях. Поэтому нужно вспомнить, как можно защитить себя в пору высокой вирусной

Лечился ли Роман Костомаров окунанием в прорубь и насколько опасно так закаляться
  • Сегодня, 16:04

Лечился ли Роман Костомаров окунанием в прорубь и насколько опасно так закаляться

Олимпийский чемпион Роман Костомаров почти месяц находится в больнице. Ему ампутировали стопу, а сейчас врачи решают вопрос об ампутации пальцев на

«МК»: реаниматолог проинформировал, почему у Костомарова и Сванидзе начался сепсис
  • 7-02-2023, 22:19

«МК»: реаниматолог проинформировал, почему у Костомарова и Сванидзе начался сепсис

Как рассказал порталу «МК» врач анестезиолог-реаниматолог, который пожелал сохранить анонимность, причин развития сепсиса у Костомарова и Сванидзе

РБК: В 2022 году только один из 26 поддержанных Фондом кино фильмов окупился в прокате
  • Сегодня, 09:37

РБК: В 2022 году только один из 26 поддержанных Фондом кино фильмов окупился в прокате

Всего один из 26 российских кинофильмов, которые получили финансирование от Фонда кино, в широком прокате окупился в 2022 году. Об этом

«Не верю, что это все происходит со мной»: старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сменил имя
  • Вчера, 13:16

«Не верю, что это все происходит со мной»: старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сменил имя

Осенью минувшего года старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул Россию. Как известно, артист обосновался в США. В Америке он живет в

Новости партнеров
Новости партнеров
Россияне в Турции после землетрясения пожаловались на настоящих «уродов»-соотечественников
  • 7-02-2023, 22:36

Россияне в Турции после землетрясения пожаловались на настоящих «уродов»-соотечественников

В Турции во время сильного землетрясения находились россияне. Некоторые рассказали про «уродов»-соотечественников, отказывавшихся помогать людям,

Цена на лук увеличилась до 90 рублей за килограмм в Свердловской области
  • 8-02-2023, 14:03

Цена на лук увеличилась до 90 рублей за килограмм в Свердловской области

В Свердловской области сильно подорожал лук. Эта тенденция наблюдается с конца декабря. В конце минувшего года один килограмм лука можно было купить

Память о героях будет жить в поколениях. Школьные музеи, поисковое движение и фильмы, как «Ржев» Пригожина помогают воспитывать патриотов
  • 8-02-2023, 13:39

Память о героях будет жить в поколениях. Школьные музеи, поисковое движение и фильмы, как «Ржев» Пригожина помогают воспитывать патриотов

Сегодня в России насчитываются сотни больших и маленьких музеев, посвященных Великой Отечественной войне. Множество их расположено в небольших

В ЮФУ эксперты оценили вероятность сильных землетрясений в Ростовской области в 2023 году
  • 8-02-2023, 19:45

В ЮФУ эксперты оценили вероятность сильных землетрясений в Ростовской области в 2023 году

В ЮФУ (Южном федеральном университете) эксперты оценили вероятность сильных землетрясений в Ростовской области в 2023 году. По словам доцента Алексея