Актриса и телеведущая Ксения Алферова покинула пределы Российской Федерации

Как рассказала подписчикам артистка кино, она очутилась в райском месте неожиданно даже для самой себя. Сейчас вокруг Ксении все великолепно. Она поражена тем, что Бог создал такую красоту на земле, которая ее лично не перестает удивлять.

Особое внимание знаменитость обратила на очень богатый водный мир Мальдивских островов. Все обитатели радуют глаз, цвета соединены такими причудлив образом, что до такого человек не может додуматься.

«Мальдивы с особой любовью созданы. Красота и гармония! Нужно впустить в себя ее, нужно начать с природой действовать в унисон. И тогда вполне возможно на планете прекратятся конфликты, оскорбления, войны. Думаю, что сразу же рай наступит», - написала Алферова.





Ксения Алферова покинула Российскую Федерацию. Уехала актриса и телеведущая на Мальдивы ради отдыха. Своими впечатлениями она поделилась с поклонниками в соцсетях.