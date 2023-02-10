Драпеко раскритиковала идею о замене Барбары Брыльски в советском фильме «Ирония судьбы» нейросетью

Депутат и актриса Елена Драпеко высказалась против озвученной инициативы коллеги по Госдуме Ольги Занк. Она предложила заменить Барбару Брыльску в «Иронии судьбы, или С легким паром!» нейросетью. В качестве главного кандидата на роль героини Занк предложила Валентину Талызину. По словам Драпеко, данная процедура попросту уничтожит советскую комедию.

«Это невозможно. Надо отличать художественные произведения от высказываний граждан, которые в них участвуют. Кино - это коллективное творчество», — отметила депутат, добавив, что даже если сценарист, режиссер, композитор или актеры, участвующие в создании ленты, что-либо сказали, не нужно уничтожать легендарные художественные произведения.

Также она предложила коллеге заглянуть в комитет к ней для того, чтобы там ей все разъяснили. Драпенко напомнила, что обращения, которые связаны непосредственно с деятелями культуры, нужно отправить на рассмотрение в комитет по культуре.



