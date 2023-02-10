Федук подверг критике рэпера Элджея после его нового трека Harakiri

В своей композиции Элджей спел об «одиноком самурае посреди горячих тел». Как отметил сам артист, в этом хите говорится о перерождении, а также о желании «убить себя старого».

Среди многочисленных восторженных комментариев под постом с новым треком отметился Федук. Но всеобщей радости поклонников Алексея он не разделил. Исполнитель подверг критике новый трек коллеги по цеху.