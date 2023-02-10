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Федук подверг критике рэпера Элджея после его нового трека Harakiri

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Федук подверг критике рэпера Элджея после его нового трека Harakiri
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Фото из открытых источников

Хип-хоп исполнитель Алексей Узенюк (более известный широкой публике как Элджей) не так давно выпустил новый сингл под названием Harakiri. Одним из первых на релиз трека отреагировал знаменитый певец Федук (настоящее имя Фёдор Андреевич Инсаров).

В своей композиции Элджей спел об «одиноком самурае посреди горячих тел». Как отметил сам артист, в этом хите говорится о перерождении, а также о желании «убить себя старого».

Среди многочисленных восторженных комментариев под постом с новым треком отметился Федук. Но всеобщей радости поклонников Алексея он не разделил. Исполнитель подверг критике новый трек коллеги по цеху.

«Ты *** мамин, не самурай! Мой куплет даже не думай брать на свой альбом», — возмутился Федук.
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