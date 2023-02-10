Какие фильмы номинировали на «Оскар-2023» и что можно посмотреть? Лучшая подборка

В конце января киноакадемия США объявила номинантов на престижную ежегодную премию «Оскар-2023». Состоится она уже 23 марта. Стало известно, что рекордсменом по количеству номинаций является футуристический экшн-фильм от А24 под названием «Всё везде и сразу». Картина представлена сразу в 11 категориях.

Немногим меньшим (а именно по девять категорий) собрали лента «Банши Инишерина» и фильм «На Западном фронте без перемен». За ними расположился такой кинопроект как «Фабельманы» (восемь номинаций).

Представляем вашему вниманию список тех фильмов, которые попали в шорт-лист номинации «Лучший фильм»:

«Аватар: Путь воды» 12+

«Тар» 18+

«Топ Ган: Мэверик» 16+

«Фабельманы» 12+

«На Западном фронте без перемен» 18+

«Всё везде и сразу» 18+

«Банши Инишерина» 18+

«Говорят женщины» 12+

«Треугольник печали» 18+

«Элвис» 12+.