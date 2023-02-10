Лера Кудрявцева послала съемочную группу за кулисами шоу

Лера Кудрявцева грубо послала своих коллег. В этом она сама призналась в своёй соцсети. Телеведущая выложила новй видеоролик в свой микроблог. На нём звезда ругается с коллегами за кулисами телевизионной передачи. Также знаменитая блондинка позволила себе послать матом съемочную группу.

«Я не знаю, сложно работать со мной или нет, однако иногда я мегера. Нет, не иногда. Общий фон нервный, знаете», — прокомментировала этот ролик Кудрявцева.

Как уточняется, в кадре Лера очень эмоционально обратилась к коллегам с просьбой объяснить подбор темы для очередного выпуска.

«Вы скажите, может быть, я чего-то не понимаю, ***? Да пошли на все вы *** !» — говорит на видео ведущая.

При этом теледива видела, что в это время её снимают.