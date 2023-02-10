Наталия Гулькина заявила о безразличии к отъезду 73-летней примадонны Аллы Пугачевой в Израиль

Наталия Гулькина откровенно рассказала о своем отношении к Алле Борисовной Пугачевой, которая покинула Россию и уехала в Израиль. По словам певицы, в настоящее время ее творческая жизнь полна разных событий. Но было время, когда артистка пропала с экранов. В ее окружении многие считали, что к такому резкому исчезновению приложила руку сама Примадонна.

Недоброжелатели тогда критиковали исполнительницу за то, что она затронула «непорочную святоту» в лице Пугачевой. При этом сама Наталья считает, что отъезд Аллу Борисовной за рубеж является ее личным делом. Гулькина отметила, что на склоне лет Примадонна может пожить в свое удовольствие и не считает, что 73-летняя народная артистка предала своих поклонников.

В целом, певица призналась, что ее судьба уехавших коллег не волнует, поскольку это личное дело каждого.