Певица Ольга Орлова призналась, что считает уход ведущего Влада Кадони из «Дома-2» большой потерей

В конце минувшего года Влад Кадони объявил, что он покидает реалити-шоу «Дом-2». Слухи об уходе телеведущего начали появляться еще раньше. По данным СМИ, причиной увольнения стал конфликт между звездной телепроекта и его руководством. Тогда сообщалось, что продюсеры шоу были возмущены тем, что их ведущий подписал контракт с иным российским вещателем.

Недавно родившая Ольга Орлова решила приоткрыть завесу тайны. Она поделилась подробностями кадровых перестановок в нескончаемой телестройке. Как написала певица, карьеру Влада в «Доме-2» погубили деньги. Кадони потребовал непозволительную плату.

«Он захотел больше денег, но у проекта возможности платить больше нет. Его уход расцениваю как потерю», — сказала Орлова.

К слову, место парня заняла другая экс-участница Нелли Ермолаева. Хотя девушка давно является частью телепроекта, сперва зрители отказывались ее принимать в качестве ведущей.