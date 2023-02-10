Нина Останина: Лукашенко тоже мог бы обидеться из-за фразы о белорусской овчарке в «Чебурашке»

Нина Останина не согласна с мнением Дмитрия Певцова касательно нового кинофильма «Чебурашка». Депутат считает, что Александр Лукашенко также мог бы обидеться из-за фразы о белорусской овчарке.

Останина посмотрела отечественную комедию. По ее словам, можно придраться к любим мелочам, если захотеть. Она не видит ничего плохого в том, что главный герой картины крокодила Гену назвал мамой, ведь с этим словом в РФ связано все только самое хорошее. Лукашенко мог бы придраться к фразе, считая, что сравнение с овчаркой белорусов оскорбляет, заявила Останина. И также добавила, что Певцов раскритиковал «Чебурашку» из-за актерской ревности, поскольку не достиг никаких высот на политическом поприще.

Напомним, Дмитрий нашел много изъянов в «Чебурашке». Он назвал фильм «чудовищной диверсией», направленной на российских детей. Также певец и политик не понимает, почему лента вызвала такой ажиотаж, считая сюжет картины очень похожим на западные аналоги.