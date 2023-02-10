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Оставшаяся без работы в «Современнике» актриса Лия Ахеджакова наотрез отказывается покидать Россию

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Оставшаяся без работы в «Современнике» актриса Лия Ахеджакова наотрез отказывается покидать Россию
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Фото из открытых источников

Вчера появилась новость о том, что актрису Лию Ахеджакову отстранили от работы в "Современнике". 84-летняя актриса тяжело переживает эту ситуацию, но уезжать из России не желает.

Ахеджакова дал слезное интервью, где призналась, что причиной отстранения от спектаклей являются просьбы разгневанных людей, которые отправляют письма в Департамент культуры. Ахеджакова уверена, что против нее вскоре начнут принимать и другие меры. Как считает народная артистка, сперва последуют штрафы, а затем ее и вовсе объявят иноагентом.

"Да, убрали из "Современника". Жалко денег, они берут штраф от 50 до 100 тысяч рублей, затем — объявят иноагентом. Лежит на это донос в прокуратуре", — сказала Лия Меджидовна.

Но несмотря на это, актриса не собирается покидать Россию. Свое решение знаменитость процитировала отрывком из песни группы ДДТ "Родина".

"Это моя "Родина-уродина“. Она мне нравится, хотя не красавица. Мне 84 года, чтобы тикать отсюда. Пускай они уезжают. Никуда не уеду, я должна это пережить здесь, тут лишком долго живу".
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